La ricetta degli spaghetti all’assassina che è diventata un video virale

Estremamente apprezzati a Bari come primo piatto quasi incendiario, gli spaghetti all’assassina non sono difficili da fare se sapete come farli

Da uno dei canali di ricette più apprezzati su Youtube, Piatto – che conta più di 100.000 iscritti - arriva in un video la ricetta degli spaghetti all’assassina, tradotta simpaticamente come “pasta killer”, amato primo piatto barese che ha una preparazione del tutto particolare. È scandita dall’Accademia dell’Assassina, la cui ricetta è seguita con precisione nel video che ha superato in poco tempo 1.000.000 di visualizzazioni.

La ricetta dell’assassina

Tra gli accessori di base della pasta c’è la padella di ferro con una capienza tale da contenere gli spaghetti per intero. La pasta infatti non viene bollita in acqua, scolata e condita come ci si aspetterebbe, ma viene preparata direttamente nella padella tramite risottatura. Il risultato? Uno spaghetto croccante, sbruciacchiato e piccante, grazie alla presenza del concentrato di pomodoro, l’aglio, lo zucchero e il peperoncino da aggiungere a seconda del grado di piccantezza preferito dal cuoco o dai suoi ospiti. Il tutto perfettamente illustrato nel video.