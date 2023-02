Bari vecchia, al via il cantiere nell'area archeologica di San Pietro: qui sorgerà l'installazione monumentale di Edoardo Tresoldi

Il cammino per scoprire il nuovo volto dell'area archeologica di San Pietro, nel cuore di Bari vecchia e a due passi dal porto, è iniziato oggi. Questa mattina c'è stata la consegna ufficiale dello spazio, di proprietà della Città metropolitana di Bari, al Segretariato regionale per la Puglia del Ministero della cultura: al termine del cantiere ospiterà un'installazione monumentale a firma del visionario scultore Edoardo Tresoldi, autore della Basilica Paleocristiana nel Parco Archeologico di Siponto in Puglia, realizzata completamente con reti metalliche. Se anche l'opera barese avrà la stessa struttura non è dato saperlo, visto che i rendering per l'opera - che avrà un finanziamento superiore ai 2 milioni di euro - non sono stati ancora presentati.

A fornire il cronoprogramma per l'appalto pubblico è Maria Piccarreta, segretario regionale per la Puglia del Ministero della cultura, che assicura come prima dell'intervento ci sarà una fase di studio per comprendere "rispetto a quale strato archeologico - assicura - intestare l'opera". Infatti l'area a ridosso del Museo archeologico di Santa Scolastica racchiude una potente stratigrafia che, a partire dall’ Età del Bronzo, racconta pressoché senza soluzione di continuità tutta la storia della città di Bari, strato dopo strato. Seguirà poi l'anno prossimo la realizzazione dell'opera di Tresoldi, che servirà a valorizzare anche dal punto di vista turistico l'area: " È la seconda volta, dopo Siponto, che lavoriamo con Tresoldi che ormai è un artista di livello internazionale - commenta Vito Barozzi, amministratore unico di Cobar Spa - e questo ci riempie di orgoglio e garantisce la caratura dell'intervento che si sta realizzando. Sarà un'opera importantissima visibile anche dal mare. Inoltre qui sarà realizzato anche un infopoint di circa 200 metri quadri con servizi e accoglienza dei turisti".