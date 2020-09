Fuochi d'artificio e assembramenti in largo Giannella, l'allarme dei residenti: "Servono controlli"

Fuochi d'artificio sparati intorno a mezzanotte. E non solo: assembramenti di giovani, che si muovono in due sul monopattino, poche mascherine. È la caotica situazione registrata ieri sera da un residente in largo Giannella e postata sul gruppo del Comitato Salvaguardia zona Umbertina di Bari. Lo stesso quartiere in cui ieri sono scattati controlli a raffica per il mancato rispetto delle norme Covid. L'appello è diretto al sindaco di Bari, Antonio Decaro, al quale i residenti chiedono di intervenire personalmente perché la situazione inizia a sfuggire di mano.

Fonte Fb Comitato salvaguardia zona Umbertina