Sfondano porta d'ingresso del ristorante per svuotare la cassa, il colpo ripreso dalle telecamere: due in manette per la spaccata

L'episodio all'alba dello scorso 29 marzo adi danni di un locale in via Cognetti: due uomini individuati dai carabinieri. Dopo aver infranto la vetrina del locale, nonostante l'allarme, si erano diretti verso la cassa, portando via la somma di circa 600 euro