Dopo il focolaio Covid protestano i detenuti del carcere: urla, fumo e lancio di carta igienica dalle celle

Protesta in corso nel carcere di Bari dopo l'aumento dei positivi per il focolaio Covid all'interno della struttura. Dal primo pomeriggio i detenuti stanno battendo oggetti sulle sbarre delle celle per fare rumore all'esterno, oltre a lanciare carta igienica dalle finestre e dare fuoco a oggetti, visto il fumo che si nota salire dall'istituto penitenziario. Al momento non sono presenti all'esterno del carcere i familiari dei detenuti, che stanno anche urlando il loro disappunto per la situazione.