Spaccate a Bari, arrestato 24enne: le immagini dell'assalto ad una tabaccheria

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri poiché ritenuto responsabile di altri colpi avvenuti con modalità simile in diverse zone del capoluogo pugliese

Una 'spaccata' per entrare nella tabaccheria e portare via centinaia di euro, un cellulare e alcuni articoli nel negozio: le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato l'irruzione di un 24enne di origini rumene all'interno di una tabaccheria di via Amendola, nel quartiere San Pasquale di Bari, avvenuta lo scorso 18 agosto.

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri poiché ritenuto responsabile anche di altri colpi avvenuti circa due mesi fa ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Il 24enne era già in carcere per un simile assalto ad una palestra di Sant'Anna.

Copyright 2022 Citynews