Primo incontro in presenza all'Euclide per 181 alunni: ingresso in aula magna tra mascherine, gel e autocertificazione

L'istituto professionale Euclide-Caracciolo ha riaperto questa mattina le sue porte in presenza per 181 alunni di 9 prime classi, garantendo il rispetto di tutte le norme Covid. "Ci tenevamo particolarmente a organizzare questa giornata - spiega la preside Giovanna De Giglio - anche dividendo i posti in auditorium per l'incontro di presentazione, come già avviene in teatro. Abbiamo fatto entrare una classe per volta e i bambini sono stati accompagnata dai genitori, perché è importante che ci siano anche loro e si rendano conto di come funziona la scuola".