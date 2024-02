'Edipo. Una fiaba di magia' in scena al Teatro Kismet

Il mito di Edipo raccontato al Teatro Kismet attraverso lo sguardo di Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera. Doppia replica alle ore 18 e 21 domenica 11 febbraio a Bari per Edipo. Una fiaba di magia, progetto speciale inserito nella Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Lo spettacolo, prodotto da Societas ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, indaga le origini della storia di Edipo, che si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi. Nella narrazione metaforica, la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto. Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra, durante l’inverno? Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla? – le domande che pone al pubblico - La Sfinge lo sa, ma apre il sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi.

Uno spettacolo pensato per tutte le età – consigliato a partire da 7 anni – le cui musiche sono curate da Francesco Guerri. Brani potenti attraverso i quali emergono la fisicità del suo virtuosismo e il suo profondo legame emotivo con il violoncello.

SCHEDA SPETTACOLO

SOCIETAS | Emilia Romagna Teatro Fondazione

EDIPO. UNA FIABA DI MAGIA

ideazione di Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera

con Maria Bacci Pasello, Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Daniele Fedeli, Vito Matera

Musica Francesco Guerri

Fonica Andrea Scardovi

Cura Irene Rossini

La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia. Si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto. Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra, durante l’inverno? Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla? La Sfinge lo sa, ma apre il sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi. Solo quando i bambini avranno trovato una soluzione agli oscuri quesiti potranno accedere nell’antro della terra dove un seme, in essa custodito, dischiusosi diviene un uomo: Edipo.

Le musiche di Francesco Guerri sono tratte dal disco Su Mimmi non si spara! (RareNoiseRecords, 2019), composto da brani attraverso i quali emergono la fisicità del suo virtuosismo e il suo profondo legame emotivo con il violoncello.