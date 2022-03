Torna Expolevante, lo storico evento della primavera barese

Prezzo non disponibile

Quando Dal 21/04/2022 al 25/04/2022 Orario non disponibile

La primavera a Bari arriva con una di quelle “good news” che quando arriva è anche una bella sorpresa. Dopo dieci anni, torna a Bari, organizzata da Nuova Fiera del Levante, Expolevante. L’appuntamento è dal 21 al 25 aprile 2022.

Cinque giorni dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility, in cui ci sarà spazio per un importante segmento espositivo: quello dedicato all’arredo degli spazi esterni con “Externa”, il salone nazionale più importante dedicato all’outdoor living, che sarà allestito in un ampio padiglione.

Lo Sport sarà il grande protagonista con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia. Da quelli amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Ci saranno aree dedicate al fitness, all’esposizione di auto d’epoca, al mondo degli animali da compagnia e alle nuove tecnologie di mobilità sostenibile in collaborazione con Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori) che sarà presente con un’area espositiva e di test ride. Inoltre saranno organizzati due convegni sui temi del cicloturismo e della mobilità sostenibile.

Gli spettacoli dal vivo e le grandi attrazioni per tutte le età, saranno poi un elemento importante per la manifestazione, insieme alle golosità del cibo di strada (il più famoso street food) che rappresentano una parte importante della tradizione della nostra terra.