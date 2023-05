Fiera dell'Auto 2023: Occasioni e Passione in Pole Position

Dal 25 maggio al 4 giugno 2023, ritorna l'evento automobilistico più atteso del sud Italia: la Fiera dell'Auto di San Michele Salentino (BR).

Organizzata da Gestauto, gruppo di 7 autosaloni di San Michele Salentino, la Fiera dell’Auto, giunta alla sua settima edizione, si conferma come il punto di riferimento per tutti coloro che cercano le migliori occasioni per l'acquisto di un’auto usata.

Importanza confermata anche dalle presenze nel corso della passata edizione: oltre 30.000 visitatori che hanno affollato contrada Ajeni nei 10 giorni dell’evento.

Quest’anno si moltiplica l'atmosfera di passione e adrenalina, con oltre 1.000 auto che vi attendono a prezzi imbattibili. Un'occasione imperdibile per trovare la vettura dei vostri sogni, sia che siate in cerca di una sportiva, un'utilitaria o un'auto di lusso.

Ma la Fiera dell'Auto 2023 non è solo sinonimo di occasioni imperdibili; è anche un evento ricco di appuntamenti ed emozioni. A partire dal 27 e 28 maggio, con le note esplosive del DJ set live di Ciccio Riccio, che trasformerà la Fiera in una vera e propria festa.

Per gli appassionati di motori e velocità, il 2 e 3 giugno, non perdete l'occasione di mettervi alla prova sui simulatori di guida, per vivere un'esperienza di guida realistica e coinvolgente. Sentirete la potenza e l'emozione di guidare un'auto da corsa come i veri piloti!

E parlando di piloti, il 2 giugno, a partire dalle 16.30, la Fiera dell’Auto ospita un vero fuoriclasse del volante: Giancarlo Fisichella. L'ex pilota di Formula 1 sarà presente per condividere la sua esperienza e passione per il mondo delle quattro ruote, regalandovi momenti indimenticabili e aneddoti affascinanti dalla sua straordinaria carriera.

La Fiera dell'Auto 2023 di San Michele Salentino (BR) è l'evento perfetto per gli appassionati di auto e per chi cerca l'opportunità giusta per cambiare la propria vettura. Tra occasioni imperdibili, adrenalina e passione, questa fiera saprà conquistare il cuore di tutti i visitatori.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di vivere un'esperienza unica nel suo genere: segnate in rosso sul calendario le date dal 25 maggio al 4 giugno e preparatevi a vivere emozioni in pole position!

La Fiera dell'Auto 2023 vi aspetta numerosi in contrada Ajeni a San Michele Salentino (BR).

Non mancate, la vostra auto dei sogni è in pole position!