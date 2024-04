'Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire' in scena a Bari

Prezzo non disponibile

Uno storico adattamento della commedia ‘Il malato immaginario’ di Molière torna sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari per la Stagione 2023.24 Bagliori. Sabato 13 aprile alle ore 21 e domenica 14 aprile alle ore 18 in scena Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire, produzione Teatri di Bari, nel nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’.

La riscrittura e regia di Teresa Ludovico, tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, sposta l’ambientazione della commedia di Molière dalla Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia, in un bianco e nero da pellicola neorealista, dove si assiste alle vicende del malato brontolone Argante (interpretato da Augusto Masiello) accudito da una serva petulante e ficcanaso, insolente e fedele come sapevano essere certe nostre donne, un po’ zie un po’ comari, un po’ tuttofare che governavano casali, masserie o palazzotti di signori o finti signori. Nel meccanismo scenico gli si affiancano una figlia angelica, una moglie perfida, un fratello consigliere, un giovane innamorato e medici, tanti medici che millantano crediti, maschere farsesche in un mulinello a volte assordante. “Una danza grottesca di quel quotidiano stretto fra le pareti domestiche dove ogni sussurro si amplifica, dove covano intrighi, dove si fingono finzioni e il malato? Imaginaire” spiega la regista.

Lo spettacolo vede sul palcoscenico Augusto Masiello, Marco Manchisi, Sara Bevilacqua, Michele Cipriani, Piergiorgio Maria Savarese, Lucia Raffaella Mariani, Paolo Summaria, con le scene e luci di Vincent Longuemare, i costumi di Luigi Spezzacatene. Componente importante nell’allestimento, la musica di Nino Rota autore tra il ’76 e il ’78 per il coreografo Maurice Béjart della suite Le Molière imaginaire, che torna quindi nello spettacolo dando vita a un dialogo “immaginario” proprio fra Rota e Molière. Le musiche sono eseguite da Michele Di Lallo (fagotto) e Cosimo Castellano (pianoforte) e si avvalgono della consulenza dei maestri Nicola Scardicchio e Leonardo Smaldone. “Uno spettacolo fortemente ‘corale’ – aggiunge Augusto Masiello - e, nella misura di un “lavoro collettivo”, vuol essere un omaggio al ‘popolo del teatro’”.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .

SCHEDA ARTISTICA

Teatri di Bari

IL MALATO IMMAGINARIO OVVERO LE MOLIÈRE IMAGINAIRE

riscrittura e regia Teresa Ludovico

con Augusto Masiello, Marco Manchisi, Sara Bevilacqua, Michele Cipriani, Lucia Raffaella Mariani, Piergiorgio Maria Savarese, Paolo Summaria

scene e luci Vincent Longuemare

costumi Luigi Spezzacatene

musiche eseguite da Michele Di Lallo (fagotto), Cosimo Castellano (pianoforte)

consulenza musicale Nicola Scardicchio, Leonardo Smaldone

“Una casa del sud, in un bianco e nero da pellicola neorealista, con qualche lampo di colore. Una maschera, Pulcinella, espressione di quell’anima popolare, beffarda, liquida che pervade tutta l’opera di Molière; uno spirito che entra ed esce dai panni di una serva o di un fratello e che continuerà la sua recita anche quando si spegneranno le luci della ribalta. Un malato brontolone accudito da una serva petulante e ficcanaso, insolente e fedele come sapevano essere certe nostre donne, un po’ zie un po’ comari, un po’ tuttofare che governavano casali, masserie o palazzotti di signori o finti signori. Una figlia angelica, una moglie perfida, un fratello consigliere, un giovane innamorato e medici, tanti medici che millantano crediti, maschere farsesche in un mulinello a volte assordante, una danza grottesca di quel quotidiano stretto fra le pareti domestiche dove ogni sussurro si amplifica, dove covano intrighi, dove s i fingono finzioni e il malato? Imaginaire…” Teresa Ludovico

Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire è uno spettacolo fortemente “corale” e, nella misura di un “lavoro collettivo”, vuol essere un omaggio al “popolo del teatro”. Augusto Masiello