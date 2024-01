Al Museo Civico di Rutigliano l'incontro sulle malattie neurodegenerative

Fischiare… la forza di non essere soli, è questo il tema dell’incontro sulla malattie neurodegenerative organizzato per sabato 20 gennaio alle ore 19.30 nel Museo Civico di Rutigliano dal Rotary Club di Rutigliano e Terre dell’uva unitamente al Comune di Rutigliano, all'associazione Auser di Rutigliano, a Casa Alzheimer Don Tonino Bello di Bari.

L’obiettivo è non solo quello di affrontare le tematiche collegate alle malattie neurodegenerative, in forte incremento oggi, ma anche offrire ai malati e alle loro famiglie supporti e strumenti. A tal proposito la comunità sarà informata, anche mediante un apposito opuscolo da distribuire durante i giorni della festa del fischietto, di uno Sportello informativo dedicato presso la sede dell'Auser di Rutigliano.

A questo evento sarà associato un service che vedrà i soci del Rotary protagonisti (medici, farmacisti, psicoterapeuti, dirigenti della P.A.) coinvolti nel progetto con le loro professionalità.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Marchetti, presidente Rotary Club. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Valenzano, dell’assessore alla cultura Milena Palumbo e quello ai Servizi alla persona, Giuliana Creatore, interverranno al dibattito Katia Pinto, psicologa e presidente nazionale della Federazione Alzheimer Italia; Pietro Schino, presidente di Casa Alzheimer don Tonino Bello; Rosita Grassi, psicologa; Pierdomenico Minafra, regista; Antonio Carella, attore.



Durante le 2 giornate di Festa del fischietto (20 e 21 gennaio) sarà proiettato un cortometraggio prodotto di Liminal Space che affronta le tematiche delle malattie attraverso una storia che vede come protagonisti un figulo e dei bimbi; saranno presenti alla serata del 20 gennaio il regista Pierdomenico Minafra e l'attore Antonio Care.