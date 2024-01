Al Teatro Kismet in scena 'Kampai! o dell’umana finitezza', racconto sulla ritualità del 'passaggio'

Tre figure femminili che sul palco disegnano la minima geografia necessaria all’evocazione del commiato. Il ‘passaggio’ è al centro di Kampai! o dell’umana finitezza, spettacolo in programma sabato 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Kismet di Bari, inserito all’interno della Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Un atto teatrale composto e messo in scena Nunzia Antonino, Annarita De Michele e Rossana Farinati, con la regia di Carlo Bruni, nato nei mesi della pandemia, quando “nell’impossibilità di compiere i gesti intimi del commiato – spiegano - si è avvertita più potentemente la mancanza di un tempo, di un luogo e di un atto condivisi per celebrare il passaggio”. Tracce di ritualità perduta che hanno fatto da scintilla creativa per la ricerca portata avanti con la complicità di Marianna De Pinto e l’aiuto di Bruno Ricchiuti, privilegiando il movimento e l’azione coreografica alla parola, “maturando via via la convinzione di quanto difficile per quest’ultima, sia trattare quella frontiera” aggiungono.

Il titolo dello spettacolo prodotto da sistemaGaribaldi, Linea d’Onda e Trame Contemporanee festival – dove ha debuttato a ottobre – richiama l’idea della morte che partecipa alla vita dandole compiutezza, tanto da essere festeggiata ad esempio in Giappone. Nella cultura nipponica, infatti, Kampai! è l’esclamazione con cui si brinda alla vita e all’aver vissuto, obiettivo non scontato per nessuno.

Dopo la replica di sabato 20 gennaio è in programma l’appuntamento con lo Spettatore critico nel foyer: la Compagnia incontrerà il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico.

SCHEDA ARTISTICA

sistemaGaribaldi – Linea d’Onda – Trame Contemporanee festival

KAMPAI !

o dell’umana finitezza

un atto teatrale composto e messo in scena da Nunzia Antonino, Annarita De Michele e Rossana Farinati curato da Carlo Bruni

ricerca coreografica Chiara Michelini

con la complicità di Marianna De Pinto e l’aiuto di Bruno Ricchiuti

contributi per la scena e i costumi di Bruno Soriato e Monica De Giuseppe

un ringraziamento particolare a Rosellina Goffredo

con il sostegno di TerraMare Teatro, Comune di Nardò, Teatro Comunale di Ruvo, Bottega degli Apocrifi, Malalingua Teatro.

Nei mesi della pandemia, nell’impossibilità di compiere i gesti intimi del commiato, si è avvertita più potentemente la mancanza di un tempo, di un luogo e di un atto condivisi per celebrare il passaggio. Tracce di una ritualità perduta, con particolare riferimento alle nostre tradizioni, hanno così animato il principio della ricerca che, forse per questa ragione, ha privilegiato il movimento e l’azione coreografica piuttosto che la parola, maturando via via la convinzione di quantodifficile per quest’ultima, sia trattare quella frontiera: quella soglia che partecipa alla vita dandole compiutezza, tanto da essere in alcune culture festeggiata.

Così è nato il titolo Kampai che include la k, richiamando l’esclamazione con cui i giapponesi brindano “alla vita” e l’aver campato, l’aver vissuto: obiettivo non scontato per nessuno. I nostri personaggi – tre figure femminili – disegnano quella minima geografia necessaria all’evocazione del commiato. Presenti: una vita addolorata, una morte prematura e chi, per volontà o “incarico”, ha il compito di custodirne la delicata relazione. No, non sono simboli ma persone, con quanto comporta a proposito di sentimenti, fragilità ed altro.