Il gusto iconico del pollo fritto del Colonnello arriva a Molfetta

Delizioso pollo fritto, frutto di una ricetta unica e segreta, e un cestino, il Bucket, per gustarlo in compagnia sono i due elementi iconici di un brand che ha aperto ristoranti in tutto il mondo ed è pronto, ora, a sbarcare a Molfetta.

Se ancora non avete intuito di cosa si sta parlando, ecco un altro indizio.

L’irresistibile pollo fritto, che ha reso famoso il brand, è preparato al momento, lavorato a mano seguendo con cura tutti i passaggi della sua ricetta storica, l’Original Recipe inventata dal Colonnello Sanders. Il risultato è un pollo fritto croccante, impreziosito dal gusto unico fornito dall’inimitabile panatura che contiene un mix segreto di erbe e spezie, preparata oggi come ottant’anni fa.

Stiamo parlando di KFC che il 17 novembre aprirà un nuovo ristorante nella provincia barese.

KFC arriva a Molfetta: la nuova apertura

Kentucky Fried Chicken - KFC, leader mondiale del pollo fritto, continua la sua crescita anche nel Sud Italia e scommette ancora sulla Puglia, terra di food lovers per eccellenza. Dopo Bari e Casamassima, il terzo ristorante della regione - il 75esimo in Italia - aprirà il 16 novembre a Molfetta, all’interno del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di via Adriano Olivetti, poco distante dal mare e dal centro cittadino. Un taglio del nastro da non perdere.

“La Puglia, insieme a Lombardia, Lazio, Triveneto, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna è una delle regioni chiave nel piano di sviluppo quinquennale di KFC - commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC in Italia -. Il nuovo ristorante di Molfetta contribuisce ad avvicinarci all’obiettivo dei 200 ristoranti sul territorio nazionale nei prossimi 5 anni, ma anche ad aumentare la visibilità del marchio nella regione e su tutta la costa Adriatica”.

Il ristorante

Il ristorante di Molfetta, che sarà gestito dal franchisee BFM Food Store Management come quello di Casamassima e quello di Mercogliano in Campania, crea 34 nuovi posto di lavoro sul territorio, contribuendo all’economia e allo sviluppo della città e dell’area metropolitana di Bari.

Aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, ha un’ampia sala da 295 metri quadri con dehor che conta 112 posti a sedere, a cui si aggiungono quelli della food court del centro commerciale.

Come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, è stato pensato per essere un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutta la comodità di poter ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira. Ma anche con la praticità del servizio di delivery con Deliveroo e Glovo, disponibile ogni giorno fino alle dalle 11.30 alle 23.30, per ricevere a domicilio il pollo fritto di KFC.

Tutti i gusti del pollo fritto del Colonnello

Anche a Molfetta il pollo del Colonnello Sanders è così buono perché viene preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nelle cucine dei ristoranti, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualità. Il suo boost è la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone, e di altri prodotti KFC. Il suo gusto travolgente è solo la metà del piacere: l’altra la fa il divertimento di assaggiare e condividere la sua croccantezza in libertà grazie al famoso Bucket, l’iconico contenitore di KFC che, oltre ai formati classici da 2, 3 e 4 persone è disponibile anche in versione per 1 persona.

Da KFC tutti i gusti trovano risposta: ci sono i tipi da Hot Wings, le famose alette di pollo fritto piccanti, e gli amanti dei Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. E per chi preferisce i burger, ci sono i nuovi panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger e Kentucky Cheese & Bacon, questi ultimi due disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Sono imperdibili anche i contorni che si trovano solo da KFC come il soffice purè, da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie. Ma anche le patatine, le insalate, i dolci e i gelati, tra cui il Sundae e la Kream Ball, disponibili anche con Nutella. E quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill di KFC, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.