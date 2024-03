Lividi, al Kismet la preview del Distorsioni fest

Anche nel 2024 Lividi, la preview del Distorsioni fest nella sua winter edition, torna al Teatro Kismet per una giornata all’insegna della musica. Appuntamento il 16 marzo all’Opificio per le Arti di Bari per l’evento realizzato in collaborazione con Alternativa Events e Kallax Records.

A partire dalle ore 21 sono in programma due concerti: gli Elephant Brain – unica data al Sud per il gruppo punk-rock, special guest sul palco i Comrad – e i Materazi Future Club con il loro mix tra calcio e disco post punk.

Spazio dalle ore 15, invece, per i nuovi talenti della musica da tutta Italia. Il palco del Kismet fa da sfondo alle finali del Festival Pass-TalentSelection, con le esibizioni live di Adriana, Atarde, Danielle, MilanoSport, Samia e All you can Hate. Il progetto vincitore del Festival Pass, che aprirà anche i concerti serali al Kismet, avrà la possibilità di calcare il palco di importanti festival nazionali, dallo Sziget al Chroma Festival, oltre ad AteneiKa, Primo Maggio Barese e Colours of Ostrava. Chiude la serata il dj-set dalle tinte punk di Dario ‘Mr Bogo’ Divella.

L’ingresso al Festival Pass è libero. I biglietti per i concerti di Elephant Brain e Materazi Future Club hanno un costo di 15 euro: sono disponibili al botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.