L’orso felice, una fiaba teatrale per tutte le età In scena domenica al Teatro Kismet

Una fiaba teatrale per tutte le età al Teatro Kismet di Bari per la Stagione ‘Famiglie a teatro’. Nello spettacolo L’orso felice, in scena domenica 24 marzo alle ore 18, protagonista è un orso che si fa molte domande, un curioso – si direbbe – o forse un filosofo, e quando non se le fa, a fargliele sono dei biglietti trovati nelle tasche.

Lo spettacolo di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri, consigliato a un pubblico a partire da 3 anni, ci accompagna in un viaggio che si snoda tra alberi che crescono se non li guardi, tra silenzi piccoli, grandi, antichi e silenzi silenziosi, facendo tappa per conoscere personaggi assurdi («un grosso morbido divano con la personalità di una mucca») che già ci conoscono, o forse no, e che consegnano al nostro protagonista un pezzetto di sé stesso e lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.

Dalle 17 si scatena la creatività del pubblico con gli Art Lab in programma nel foyer del Teatro Kismet, che ospita anche lo stand dell’Associazione Un panda sulla luna, con tante proposte pensate per i giovani lettori.

La Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Teatro Kismet, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione Famiglie a teatro partono da un prezzo di 8 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. E per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .

SCHEDA SPETTACOLO

Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie e Compagnia Dimitri/Canessa

L’ORSO FELICE

Di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri

Produzione Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie e Compagnia Dimitri/Canessa

Da 3 anni

SPETTACOLO FINALISTA IN-BOX VERDE 2023

“…tutti sanno che gli orsi si grattano quando sentono prurito, ma non molte persone sanno che i pruriti si grattano… perché sono orsi! E più il prurito si grattava, più diventava un orso. Finché dove prima non c’era nessun orso, fece la sua comparsa un orso che non c’era!”

Lo spettacolo, tratto da L’orso che non c’era di Oren Lavie, indaga il tema dell’identità in modo poetico e leggero, come solo un Orso Felice può fare.

Il nostro Orso, dovete sapere, è un orso che si fa molte domande, un curioso – si direbbe – o forse un filosofo, e quando non se le fa, a fargliele sono dei biglietti trovati nelle tasche (non sapete che gli orsi hanno le tasche???): «TU SEI ME?» Ma che domanda difficile per un Orso che fino a tre minuti prima era soltanto un prurito!!!

Il nostro protagonista però ha degli indizi: «1. sono un orso molto gentile 2. sono un orso felice 3. e anche molto bello» e a partire da questi inizia la sua ricerca di sé. Il viaggio si snoda tra alberi che crescono se non li guardi (o no?), tra silenzi piccoli, grandi, antichi e silenzi silenziosi, facendo tappa per conoscere personaggi assurdi («un grosso morbido divano con la personalità di una mucca») che già ti conoscono, o forse no, e che consegnano al nostro protagonista un pezzetto di sé stesso e lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.