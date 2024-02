Il cortometraggio "Straordinarie storie di cittadini attivi" al Museo Civico di Bari

Lunedì 5 Febbraio 2024 alle 18:00, presso il Museo Civico di Bari, l’associazione Tavole Magiche presenta il cortometraggio “Straordinarie storie di cittadini attivi” della regista Abra Lupori e del videomaker Alessandro Signorile.



Il corto parla di due donne e due uomini che sin da giovani hanno dedicato la propria vita a importanti attività di volontariato e di cittadinanza attiva in contesti diversi.



Intervengono:

Franco Minervini , presidente Associazione Tavole Magiche

La proiezione del cortometraggio sarà il punto di partenza per una serie di interventi sulle tante possibili applicazioni dei valori di cittadinanza attiva e sui svariati possibili settori di intervento del volontariato da parte di associazioni.



Così come per tutti gli eventi del progetto “Statemi a sentire”, l’incontro vedrà interventi musicali, curati dal cantautore Marco Laccone, mentre il gruppo di teatro sociale “Il volo dell’Aliante” curerà letture animate dal titolo “Per me il volontariato è…”



Il corto è una delle realizzazioni del progetto “Statemi a sentire” curato dall’associazione Tavole Magiche nell’ambito dell’avviso pubblico Puglia capitale sociale 3.0 promosso dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia. si avvale della partnership dell'Università Popolare Puglieuropa e dell'Associazione A.N.A.S. Puglia. Collaborano al progetto anche l'Opera San Nicola OdV e l'Associazione culturale Empateya.