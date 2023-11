San Nicola a Bari, il programma delle celebrazioni religiose

L'inizio delle festività natalizie baresi è scandito dal giorno dedicato a San Nicola, il 6 dicembre. Dalla messa all'alba in Basilica fino alla processione della statua del Santo nella città vecchia, insieme al 'rito' della cioccolata calda da consumare per le stradine di Bari vecchia, la città si appresta a vivere il giorno del 'San Nicola dei baresi', che sarà anticipato da una serie di appuntamenti che si apriranno il primo dicembre, per poi proseguire fino al 22 dicembre.

La giornata del 6 dicembre, come da tradizione, vedrà anche l'avvio del cartellone di eventi natalizi preedisposto dal Comune, così come è in programma l'accensione del grande albero in piazza del Ferrarese.

Di seguito il programma delle celebrazioni religiose:

VENERDÌ 1 DICEMBRE 2023 - 80° GENETLIACO DI FR. GERARDO CIOFFARI OP STORICO DI SAN NICOLA E DELLA SUA BASILICA

18.30 Basilica San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Francesco CACUCCI, Arcivescovo emerito di Bari-Bitonto

SABATO 2 DICEMBRE 2023 - ESPOSIZIONE DELLA STATUA DEL SANTO

17.30 Piazza San Nicola. Inaugurazione Presepe e Albero di Natale

17.45 Basilica San Nicola. Esposizione della Statua del Santo. Recita del Santo Rosario. Celebrazione Eucaristica

DOMENICA 3 - LUNEDÌ 4 MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 - TRIDUO IN ONORE DI SAN NICOLA

18.30 Basilica San Nicola. Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giorgio Demetrio GALLARO, segretario emerito del Dicastero per le Chiese orientali

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023 - PELLEGRINAGGIO DI PACE DEI FEDELI GRECO-CATTOLICI UCRAINI RESIDENTI IN ITALIA

13.30 Basilica San Nicola. Divina Liturgia presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Dionisio LACHOVICZ, Esarca Apostolico d'Italia

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 ASPETTANDO SAN NICOLA …

Animazione musicale per le vie della Città

16.00-20.30 Bassa Banda (Molfetta-BA)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023 - SOLENNITÀ LITURGICA DI SAN NICOLA

04.00 Apertura della Basilica al suono delle campane

04.30 Fortino Sant’Antonio. Rullo di Tamburi dell’Associazione Militia Sancti Nicolai

05.00 Basilica San Nicola. Santa Messa presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP, Rettore della Basilica

06.30-08.00-9.30-11.00-12.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Em.za Rev. ma il Cardinale Emil Paul TSCHERRIG, Nunzio Apostolico in Italia, insieme con Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: Donazione dei Maritaggi; Consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott. Antonio DECARO, Sindaco di Bari

20.00-21.00 Processione con la Statua del Santo

Itinerario della Processione: Basilica San Nicola - Via delle Crociate - Via Carmine - Strada San Marco - Piazzetta Sant’Anselmo - Via Palazzo di Città - Piazza Mercantile - Piazza del Ferrarese - Strada Vallisa - Via Roberto il Guiscardo - Strada Palazzo dell’Intendenza - Strada San Domenico - Via Boemondo - Piazza Federico II di Svevia - Via Ruggiero il Normanno - Strada Santa Chiara - Via Pier l’Eremita - Largo Ospedale Civile - Strada Santa Scolastica - Strada Santa Maria - Strada Martinez - Arco Spirito santo - Piazzetta 62 Marinai - Piazza San Nicola - Basilica San Nicola

Animazione musicale per le vie della Città

04.00-09.00 Zampognari Terra di Bari (Bitonto-BA)

06.00-13.00 Associazione Musicale Culturale “Michele Lufrano” (Triggiano-BA)

16.00-21.30 Concerto Bandistico “G. Bastiani-Lella” (Bitonto-BA)

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

PELLEGRINAGGIO DI PACE DEI FEDELI ORTODOSSI RUSSI E UCRAINI DELLE PARROCCHIE ROMANE DEL PATRIARCATO DI MOSCA

08.00 Cripta della Basilica. Divina Liturgia

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023 - SOLENNITÀ LITURGICA DI S. NICOLA SECONDO IL CALENDARIO GIULIANO

06.00 Basilica San Nicola. Accoglienza dei Pellegrini Ortodossi

08.00 Basilica San Nicola. Divina Liturgia

07.30-09.30 Chiesa di San Gregorio. Sante Messe

18.30 Basilica San Nicola. Santa Messa

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023 - CONCERTO DI NATALE NELL’807° ANNIVERSARIO (1216-2023) DELLA APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEI PREDICATORI

20.30 Basilica San Nicola. "Musiche e Canti di Natale". Concerto dell’Orchestra e del Coro della Scuola “Amedeo d’Aosta” di Bari.