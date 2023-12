Al Kismet in scena il poetico racconto 'La difficilissima storia della vita di Ciccio speranza'

Un poetico racconto di riscoperta, di un’anima fragile che ha solo un grande sogno, schiacciato da una mentalità ristretta di provincia: danzare.

La Compagnia Les Moustaches porta in scena sabato 9 dicembre alle ore 21 al Teatro Kismet di Bari La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, spettacolo pluripremiato al Fringe Festival di Roma in occasione del suo debutto nel 2020: Premio della Critica, Miglior Spettacolo, Premio Fersen – per poi essere finalista. L’appuntamento rientra nella Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’, curata all’Opificio per le arti da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Un’opera dalla scrittura ispirata, attraverso cui il drammaturgo Alberto Fumagalli tasta il basso (una complicata esistenza famigliare, ai margini della società), con slanci di vera poesia. La quotidianità ottusa e patriarcale di una famiglia contadina è regolata dal susseguirsi delle stagioni. Ma anche dalla progressiva voglia di emancipazione del secondogenito Ciccio, sognatore malgrado tutto. Non fosse altro per il suo desiderio di diventare ballerino (con tanto di tutù rosa, che alimenta il pregiudizio), nonostante la stazza imponente.

Dopo la replica è in programma l’appuntamento con lo Spettatore critico nel foyer: gli artisti incontreranno il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .