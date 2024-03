Decaro candidato alle Europee: "Ci sarò, voglio portare l'esperienza degli amministratori locali"

"Ci sarò, voglio portare l'esperienza degli amministratori locali". Dopo l'annuncio fatto ieri dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, questo pomeriggio a Brindisi per partecipare a un incontro sull'autonomia differenziata, torna sulla sua candidatura alle Europee, confermando il suo impegno: "Mi voglio occupare del Pnrr, dei Fondi di Coesione, che sono i fondi che arrivano ai nostri Comuni, alle regioni del Sud - ha detto Decaro rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'evento - mi voglio occupare di tutte quelle questioni che sembrano lontane, ma in realtà non è così. Tutto quello che gli stessi sindaci si ritrovano a gestire qualche mese dopo, qualche anno dopo, nasce in Europa, per questo credo possa essere utile portare l'esperienza di un amministratore laddove si decidono le questioni più importanti".

(video Brindisireport)



