Clan Parisi, eseguite le condanne definitive del processo 'Do ut Des': estorsioni ai cantieri e minacce agli imprenditori | Le immagini dell'operazione

Eseguiti dalla polizia di Bari sedici provvedimenti definitivi di pena: tra i destinatari anche il boss Savino Parisi, già detenuto a Terni. L'indagine nel 2016 portò a 31 arresti, mettendo in luce le attività illecite del gruppo criminale, in particolare in relazione alle infiltrazioni nel settore edile. Nel video le immagini relative al blitz del 2016