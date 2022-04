Convivere in casa con gattini ribelli: come creare le condizioni per una perfetta convivenza

Misteriosi, eleganti, a volte schivi e indipendenti. Chi ama i gatti e ne possiede uno in casa sa sicuramente di cosa stiamo parlando. Addestrare un gatto non è di certo semplice come addestrare un cane, ma è comunque possibile.

Come addestrare un gatto?

"The trainable cat": un libro di John Bradshaw e l’esperta di felini Sarah Ellis che spiega come addestrare un gatto. Prendendo spunto da cosa dicono i due autori, partiamo dal presupposto che i gatti, in realtà, non sono fatti per stare chiusi in un appartamento, di conseguenza il loro istinto felino prima o poi li porterà ad essere aggressivi e poco quieti. Il segreto è cercare di trasformare il luogo in cui vivono in un posto dove possano trovare gli stimoli necessari per sfogarsi (un tiragraffi, delle palline ad esempio). Ecco, dunque, qualche consiglio utile:

Mai più morsi e graffi: i gatti, presi dall’euforia del gioco, iniziano a tirare fuori denti e artigli. Un buon modo per non farsi graffiare è quello di smettere immediatamente di giocare con loro e restare immobili. Se vorrà giocare, capirà in fretta cosa non deve fare per continuare.

Mai più il gatto sul tavolo da cucina e i mobili: applica del nastro biadesivo e mettile sui bordi del tavolo, probabilmente smetterà di salirvi perché assocerà quel gesto al fastidio di sentirsi tirare i peli. Per evitare di fargli graffiare i mobili, invece, puoi cospargerli leggermente con dell’essenza agrumata, profumo insopportabile per questi piccoli e ribelli felini.

Esattamente come faresti con un cane, premia il tuo gatto quando si comporta bene e fagli capire, invece, quando si comporta male. Attenzione però: non dare punizioni troppo severe perché potrebbe provocare l'effetto inverso: il gatto spaventandosi potrebbe diventare più aggressivo.