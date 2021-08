Stop a retino e secchiello per "pescare" gli animali marini: un simpatico video dell'Enpa per spiegarlo ai bambini

Proteggere gli abitanti del mare, : per sensibilizzare sull'argomento adulti e bambini, Enpa ha diffuso un simpatico video

In spiaggia il retino e il secchiello sono tra gli oggetti più gettonati. Tuttavia, bisognerebbe smetterla di utilizzarli per "pescare" gli animali marini. Per sensibilizzare sull'argomento adulti e bambini, Enpa ha diffuso un simpatico video.

Non tutti lo sanno, infatti, ma gli abitanti del mare (pesci, molluschi, meduse) sono protetti: catturarli è vietato, anche se poi li si ributta in acqua (è un vero e proprio reato, discplinato dall'articolo 544 bis e ter del Codice Penale).

Perché non bisogna cattuarli? Ecco sei motivi: