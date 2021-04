Nuovo caos e assembramenti in Fiera per i vaccini, code per entrare: qualcuno si è presentato anche in anticipo

Qualcuno si è presentato oggi dopo il rinvio del 25 aprile, altri invece hanno anticipato il loro arrivo rispetto all'orario previsto, forse non avendo ben chiare le idee o sperando di essere 'serviti' prima. E' stata un'altra mattinata di caos nell'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, il più importante punto di somministrazione dei vaccini anti Covid della Puglia.

In tanti hanno dovuto attendere in coda aspettando il proprio turno. Una fila sotto il sole che, però, era formata da diverse persone a cui non spettava essere lì: emblematico il caso di un cittadino che, anziché recarsi alle 16 ha pensato di andare in Fiera già dalle 10. Tutti si sono sommati a chi, invece, aveva la prenotazione nella giornata di oggi. Un caos inferiore a quello di alcuni giorni fa, ma allo stesso tempo estremamente irritante per i tanti anziani presenti. La situazione è migliorata nel corso della mattinata.