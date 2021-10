Al via le co-somministrazioni di vaccini Covid e antinfluenzali al personale del Policlinico: "In farmacia da fine ottobre"

Tra le prime a ricevere il doppio vaccino c'è Lidia Dalfino, dottoressa che a gennaio dello scorso anno fu la prima a essere vaccinata durante il 'v-day' del Policlinico. La roadmap delle vaccinazioni prevede prima gli over 80, poi gli over 60 a fine 2021". Lopalco: "Non ci sono segnali di ripresa della circolazione virale"