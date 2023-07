In Puglia c’è una grande festa dedicata alle orecchiette

La Puglia non è solo orecchiette, luminarie e masserie. Ma di certo le orecchiette sono un bel pezzo del patrimonio gastronomico della regione. E pur non volendo banalizzare la complessità di un territorio vissuto e ricco come la Puglia, bisogna celebrare anche quei cavalli di battaglia che hanno travalicato i limiti della regione per diventare un patrimonio comune.

Le orecchiette nelle ‘nchiosce

Anche da questo nasce la festa delle orecchiette che si svolge in Puglia a Grottaglie (in provincia di Taranto) l’8 e il 9 agosto. Per chi non conoscesse Grottaglie, è ora di rimediare: da qui vengono alcune delle ceramiche più famose e identitarie d’Italia. Per due sere infrasettimanali, 26 chef dell’Unione Cuochi Regione Puglia Lady Chef si daranno appuntamento qui per cucinare tantissime tipologie di orecchiette con sughi e condimenti diversi. “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” è il nome della manifestazione, perché le ‘nchiosce sono le strade bianche del centro abitato.

Le ricette della festa dedicata alle orecchiette

Dando uno sguardo al menu, quella che si presenta è una sorta di enciclopedia delle orecchiette: Orecchiette con pesto mediterraneo e spaghetto di bufala affumicata; con salicornia, datterino giallo e pane profumato alle erbe (vegana); con crema di rape, cuore di burrata e mandorle tostate; ai tre pomodori; con ceci, cozze e cialda di pomodoro secco; con purea di fave, cipolla rossa di Acquaviva, capocollo di Martina Franca croccante e vincotto; con crema di zucchine verdi e gialle, fiori di zucchina, ricotta salata, panfritto alle acciughe e menta; con ragù di braciole; con crema di pecorino, fichi, crudo di Faeto e timo (gluten free); con cime di rapa, acciughe, pepe al limone e peperoncino (gluten free). Una festa inclusiva sotto il profilo gastronomico, con piatti vegani, vegetariani e anche senza glutine.

Il percorso si snoderà a Grottaglie su via Crispi, via La Pesa, via San Francesco, via San Nicola, via D’Alessandro e via Umberto I. Saranno presenti oltre agli stand delle orecchiette anche quelli di cinque aziende vinicole del territorio nonché birrifici artigianali. Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road è organizzato dall’Associazione Le idee non mancano Aps, guidata da Cosimo Sanarica, con il patrocinio del Comune di Grottaglie e la collaborazione di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche.