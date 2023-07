Nasce nel 2021 un progetto di videostorytelling che racconta la Puglia e la sua unicità attraverso i volti e le opere delle sue più grandi personalità artigiane. Yeast si chiama il progetto, come “lievito” in inglese, e prende forma grazie all’iniziativa del duo di fotografi Flavio & Frank e del videomaker Gabriele Surdo, che nel 2022 hanno dato alle stampe un intero volume che raccoglie l’opera disseminata sul territorio.

Gli uomini-lievito che raccontano la Puglia

I profili scelti sono stati diversi, ben 54, presi tra donne e uomini che nella vita fanno i contadini, raccoglitori, allevatori, panettieri, cuochi, produttori di formaggi e di vino, albergatori. Attraverso l’enogastronomia, l’artigianato, l’agricoltura e l’ospitalità il ritratto della Puglia, un luogo e un racconto in divenire, assume una forma non stereotipata che punta all’autentico. Tra le persone fotografate ci sono gli uomini-lievito, che hanno contribuito con il loro sapere a costruire un pezzo nuovo della regione. Ci sono ad esempio il contadino foggiano Giuseppe Savino, la proprietaria di Masseria Savelletri e poi di Borgo Egnazia Marisa Melpignano, il viticoltore Alessandro Candido, lo chef Angelo Sabatelli, il macellaio Michele Varvara, la custode dell’Orto Botanico di Lecce Rita Accogli, la chef Valentina Rizzo.

Da progetto fotografico a movimento culturale

Non solo foto quindi per raccontare la biodiversità della Puglia, ma anche installazioni, incontri, un libro, un profilo Instagram dove vengono raccontati i personaggi e le loro storie, un intero festival dedicato alla fotografia nel Salento, che nel 2023 si svolgerà dal 29 settembre al 12 novembre in vari luoghi della Puglia con la direzione di Veronica Nicolardi.