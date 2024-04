A Bari per chi non vuole inseguire le mode, neppure in cucina, ci sono delle solide certezze. Luoghi da pranzo della domenica in famiglia in cui il crudo (che può diventare un pasto vero e proprio) non deve mancare, insegne storiche, proprietari riconoscibili, il menu che ricordi un po’ anche la cucina di casa. Per fortuna le insegne adatte a questa domanda di mercato, quelle della “Bella Bari” non mancano in città e accontentano i locals così come chi viene da fuori. Ecco dove prenotare per mangiare gomito a gomito con i veri baresi.