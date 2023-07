Le più belle terrazze e rooftop della Puglia per bere e mangiare

Ristorante

Attico Rooftop 225

Ormai anche le città più piccole dispongono di un locale in terrazza e così anche Ostuni ha il suo. Si chiama Attico e lavora sia a pranzo che a cena, come ristorante e come cocktail bar dell’Hotel Monte Sarago. Si mangia e si beve sia all’interno che all’esterno, scorrendo un menu di pesce con primi e secondi, sia crudi che cotti, ma anche pizze, che spaziano tra gli ingredienti pugliesi (per esempio datterini e cime di rapa, e il resto dell’Italia, per esempio breasola, rucola, grana padano, olio, sale pepe e limone per un omaggio alla Valtellina). Lo spazio è grande, il posto non manca.