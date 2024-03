Frana tra Ariano Irpino e Montecalvo, stop ai treni per 30 giorni: le immagini della voragine dall'alto

Hanno provocato il dissesto di un'area estesa circa 250 metri i movimenti franosi rilevati alcuni giorni fa nel tratto fra Ariano Irpino e Montecalvo, lungo la linea ferroviaria Foggia-Benevento. Le riprese dall'alto di Ferrovie dello Stato mostrano l'ampia zona interessata dalla frana, che ha fatto scattare l'immediato stop alla circolazione ferroviaria. La sospensione della linea, che collega la Puglia con la Campania e Roma, durerà all'incirca 30 giorni. Un blocco necessario per la sicurezza, che inevitabilmente si ripercuoterà sugli spostamenti di tanti viaggiatori e pendolari che quotidianamente si muovono lungo quella direttrice.

Per la messa in sicurezza dell’infrastrutturam saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. Durante l’interruzione i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.