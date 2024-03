Frana tra Benevento e Ariano Irpino: stop alla circolazione dei treni sulla Roma-Bari

E' stata momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra Roma e Bari a causa di una frana nel tratto tra Benevento e Ariano Irpino, in Campania. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare lo stato dell’infrastruttura. La circolazione sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

E' stata quindi riprogrammata l’offerta commerciale dei treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity). Alcuni treni della relazione Roma - Bari - Lecce saranno attestati nelle stazioni di Caserta/Benevento/Ariano Irpino e Foggia, altri seguiranno percorsi alternativi. Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nella sezione Infomobilità di Rfi e sui canali web delle imprese ferroviarie.