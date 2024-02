In galleria con 'Carnevalissimo': maschere, balli e spettacoli per tutti nel centro commerciale di Casamassima

Carnevale è sinonimo di festa e divertimento, una grande esplosione di allegria e fantasia: non c’è periodo migliore per prendersi una pausa dalla routine quotidiana e celebrare lo spirito di comunità con musica, maschere e spettacoli.

Al Parco Commerciale Casamassima arrivano tre pomeriggi di attività per tutta la famiglia: il 10, 11 e 13 febbraio, dalle 17 alle 19.30, la Galleria diventa il palcoscenico di grandi festeggiamenti. Sabato 10 ci sarà la parata di un prestigioso gruppo di figuranti con costumi sartoriali, domenica 11 la sfilata di bambine e bambini con premiazione finale della maschera più bella, martedì 13 lo show del trampoliere clown dal Circo dei Coriandoli.

Ogni appuntamento verrà inaugurato da un ballo mascherato per i più piccoli.

Il Parco Commerciale Casamassima regala così l’opportunità di divertirsi gratuitamente e in un contesto sicuro, a misura di tutti, con un’offerta di eventi in grado di coinvolgere grandi e piccini, per un intrattenimento davvero inclusivo. Tra negozi, servizi e angoli del gusto, i visitatori potranno godersi l’atmosfera unica della festa più superlativa dell’anno: non un semplice Carnevale, ma un “Carnevalissimo” ricco di emozioni.

?Scopri il programma completo: https://www.facebook.com/parcocommercialecasamassima

Informazioni utili

Quando: 10, 11, 13 febbraio 2024

Orari: 17-19.30

Dove: Parco Commerciale Casamassima - Via Noicàttaro 2, Casamassima BA

Sito: https://www.centrocasamassima.it/

Social: https://www.facebook.com/parcocommercialecasamassima