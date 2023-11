La lettura come strumento d'inclusione: al Parco Commerciale prende il via un progetto dedicato

"Leggere è il cibo della mente" è una frase inflazionata ma incredibilmente vera perché racchiude molti significati. La lettura permette la partecipazione consapevole alla vita sociale ed offre una chiave d’accesso alla conoscenza del mondo divenendo un prezioso strumento di appartenenza e condivisione, specie per adolescenti e giovani adulti.

Su queste certezze si fonda la prima edizione del festival del libro “Pagina per pagina”, dal titolo “Non uno di meno. Leggere per includere”, in programma dal 10 al 12 novembre al Parco Commerciale Casamassima, presso la piazza dell’ingresso “Porta del cielo”. In previsione delle tre giornate, l’8 novembre ci sarà lo speciale speed date letterario, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi sui propri libri preferiti.

La piazza interna del Parco sarà ravvivata da un allestimento ad hoc, con postazioni di gioco e altre sorprese, così da accogliere i visitatori in una dimensione tutta dedicata all’universo della letteratura. Grazie a questo evento, il Parco Commerciale Casamassima, punto di riferimento per shopping, servizi e intrattenimento, apre ulteriormente i propri spazi a progetti culturali gratuiti e accessibili a tutti, in particolare a ragazzi e ragazze del territorio.

L’iniziativa, curata da Ardita Management & Strategy e patrocinata dal Comune di Casamassima, vede la partecipazione degli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pertini Anelli Pinto”, oltre ai contributi di librerie indipendenti, circoli letterari e associazioni culturali locali. Non mancheranno ovviamente gli incontri con autori di grande rilievo nazionale: Fiore Manni, Fabio Geda, Gianluca Caporaso, Giacomo Mazzariol, Federico Taddia ed Enrico Galiano dialogheranno con lo scrittore e curatore letterario Manlio Castagna.

