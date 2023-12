Un selfie con Babbo Natale e la letterina dei desideri: quando e dove vivere a Bari un'esperienza magica

Il Natale è l'occasione perfetta per stare insieme, condividere momenti preziosi e rafforzare i legami familiari. Per i più piccoli, in particolare, rappresenta un’esperienza magica e indimenticabile, costellata di luci colorate, giochi, personaggi e racconti fantastici. Ecco perché il Parco Commerciale Casamassima, a dicembre, organizza una serie di eventi dedicati a tutta la famiglia, appuntamenti imperdibili per chi ama l’atmosfera delle festività invernali.

Immancabile innanzitutto Babbo Natale, che incontrerà i bambini l’8, 9, 10, 16, 17, 22 e 23 dicembre: sarà possibile scattare un selfie con lui e scrivergli la letterina dei desideri. L’8 dicembre si esibirà la Christmas Music Band, mentre il 9 e 22 dicembre sarà la volta degli Elfi sui trampoli; il 10 dicembre illuminerà la Galleria lo show Future Light e il 16 e 17 dicembre sfileranno le mascotte della Compagnia del Natale; infine, il 23 dicembre, i protagonisti della Christmas Parade riempiranno di allegria gli spazi del Parco. Tutti gli spettacoli e le attività si terranno dalle ore 17 alle 20.

Al Parco Commerciale Casamassima, punto di riferimento per lo shopping, i servizi e l’intrattenimento in città, l’attesa del Natale diventa speciale. Performance, show, allestimenti ed esibizioni musicali coinvolgeranno i visitatori tra la scelta di un regalo e quella di un addobbo festoso, così da rendere il rituale degli acquisti natalizi gioioso e memorabile.