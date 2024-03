XX Passaparola – Forum del libro, a Bari l’incontro aperto al pubblico alla Libreria Laterza

Il percorso del progetto del Forum del libro “PASSAPAROLA – Leggere, futuro plurale”, si completa a marzo e aprile 2024 con un ciclo di seminari sui temi cardine della discussione sul futuro del libro e della lettura avviata nel corso del 2023. L’obiettivo, che rimane quello di dar vita a un laboratorio permanente sulle evoluzioni della lettura con un occhio particolarmente attento al pubblico più giovane e ai temi sensibili del settore, si realizza in tre fasi: 1. “Il Grillo Parlante”, un forum di discussione online attivo da marzo 2023 cui partecipano oltre cento professionisti (editori, librai, bibliotecari, autrici e autori…); 2. il convegno annuale sul tema Nuove forme di lettura: i giovani nella rete (e non solo) che si è svolto a Roma il 9 e il 15 dicembre 2023; 3. quattro seminari locali di approfondimento (Napoli, Torino, Bari e Genova) nei primi mesi del 2024. I seminari saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube del Forum del libro e il link verrà reso disponibile sul sito (www.forumdellibro.org) e sulle pagine social.

La promozione della lettura, uno degli obiettivi principali dell’Associazione Forum del libro, è un processo in continuo cambiamento in base all’evoluzione del pubblico, in particolare dei giovani, e dei media nel corso del tempo. L’incontro, aperto al pubblico social e in presenza, che abbiamo pensato di dedicare a “Cosa leggere, perché leggere. La difficile arte di educare alla lettura” è proposto in collaborazione con l’Associazione Presìdi del Libro. Per discuterne a Bari il 27 marzo alle ore 18:00 presso la Libreria Laterza della città, introducono Paola Schellenbaum, socia del Forum del libro e antropologa culturale e Orietta Limitone, Presidente dell’Associazione Presidi del Libro e giornalista. Intervengono Beatrice Eleuteri, docente di Bibliografia e Biblioteconomia presso l'Università Roma Tre, dottoressa di ricerca in Comunicazione educativa, Daniele Garritano, sociologo e docente presso l’Università della Calabria e coinvolto nel progetto #ioleggoperchèLAB Calabria (AIE), Clementina Tagliaferro, coordinatrice della rete Barisocialbook: luoghi sociali per leggere promossa dal Comune di Bari, progettista sociale, esperta in welfare culturale, e Matteo Sabato, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Presìdi del Libro, educatore alla lettura, esperto in editoria per ragazzi. Con la conduzione di Maria Laterza si cercherà di fare il punto sulle pratiche di promozione ed educazione alla lettura: cosa abbiamo realizzato, cosa manca, cosa funziona e soprattutto quello che servirà cambiare.

Bari, 27 marzo 2024, ore 18:00, Libreria Laterza – Via Dante Alighieri 49/53