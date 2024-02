Castellana Sport Stories, l’anteprima 2024 con il campione di volley Rafa Pascual

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tornano, anche nel 2024, gli appuntamenti con i talk sportivi di Castellana Sport Stories: giovedì 15 febbraio 2024 l’anteprima delle interviste che raccontano le carriere e le storie di alcuni dei personaggi più amati e più importanti dello sport italiano è con Rafael Pascual.

A partire dalle ore 18,30, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, infatti, il via alla seconda edizione dei talk organizzati dal Comune di Castellana Grotte con il campione di volley spagnolo, protagonista in maglia Materdominivolley.it Castellana Grotte, in serie A2, tra il 2006 e il 2008, tra gli atleti più iconici e rappresentativi passati dal Pala Grotte nell'ultradecennale storia pallavolistica di Castellana Grotte.

Due volte miglior realizzatore del massimo campionato italiano, due volte vincitore della Coppa Italia, due volte vincitore della Supercoppa Italiana e della Supercoppa Europea, due Coppe delle Coppe e una Coppa Cev in bacheca, un oro continentale con la Spagna nel 2007: Rafa "Matador" Pascual torna a Castellana per rivivere assieme agli appassionati del volley e dello sport cittadino una carriera incredibile.

Ad accogliere Pascual nella Sala Giunta del Palazzo Municipale il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, e l’assessore comunale allo Sport, Fabio Caputo.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.