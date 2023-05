Elezioni comunali nel Barese, i dati dell'affluenza alle ore 19

Si conferma in calo l'affluenza alle urne nei nove Comuni del Barese chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Nella rilevazione delle ore 19, secondo i dati forniti dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno, la percentuale media di votanti si attesta al 38,34%, contro il 46,19 % della precedente tornata elettorale, quando però si è votato in un solo giorno. Per queste Amministrative, invece, le urne saranno aperte anche domani, dalle 7 alle 15. Di seguito i dati dell'affluenza alle ore 12 per ciascun Comune.

Dato aggiornato al: 14/05/2023 - 19:17



Sezioni

% ore 12 Domenica

% ore 19

Prec. ore 19