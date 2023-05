Elezioni comunali 2023, i ballottaggi: affluenza in calo nei cinque comuni del Barese

Secondo i dati riferiti alle 23 di ieri sera, cala di 7 punti l'affluenza nei 5 comuni del Barese in cui sono in corso i ballottaggi per l'elezione di sindaci. Le urne rimarranno aperte ad Acquaviva, Altamura, Mola, Noci e Valenzano, fino alle 15 di oggi pomeriggio, 29 maggio. Il calo più consistente, rispetto alla percentuale di votanti al primo turno, si registra ad Altamura con un -13%.

Ecco i dati completi, forniti dal sito Eligendo del Ministero dell'Interno