Elezioni 2022, tessera elettorale: come ottenere rinnovo o duplicato del documento a Bari

Sarà richiesta insieme ad un documento di riconoscimento, prima che vengano consegnate matita e scheda per il voto del del 25 settembre. I cittadini dovranno verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione. Questo documento personale, a carattere permanente, serve per essere ammessi a votare. La tessera elettorale ha sostituito il vecchio 'certificato elettorale' ed è valida per 18 consultazioni.

Al 18esimo anno di età, l'ufficio elettorale del Comune di Bari provvede alla spedizione della tessera presso l'abitazione dell'interessato. Cosa fare, però, quando si smarrisce la scheda o sono esauriti gli spazi per apporre i timbri elettorali sul documento? In questo caso bisognerà richiedere un duplicato o un rinnovo all'ufficio elettorale di Bari che dal 31 agosto scorso, in corso Vittorio Veneto 4, è aperto in via straordinaria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15:30 alle 17.

Da lunedì 5 settembre è possibile richiedere la tessera elettorale presso sedi periferiche dell'ufficio elettorale di Bari: la 'Delegazione Carrassi / San Pasquale', in via Luigi Pinto n. 3, sarà attiva da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, giovedì 9-13 e 16-17:30. La 'Delegazione Municipio 4 -Carbonara Ceglie Loseto', sarà aperta in via Geremia d'Erasmo n. 3, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, martedì ore 9-13, 16-17:30. La 'Delegazione Santo Spirito', via Fiume n. 8, aprirà gli sportelli da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, martedì ore 9-13, 16-17:30. La 'Delegazione San Paolo', sarà attiva in via Ricchioni n. 1, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, martedì ore 9-13, 16-17:30. La 'Delegazione Torre a Mare', sarà aperta in via Monte Sei Busi n. 2 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, giovedì ore 9-13, 16-17:30. La 'Delegazione Japigia', sarà attiva in via paolo Aquilino 1, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, martedì ore 9-13:00, 16-17:30.

Sarà attivato un canale di emergenza per i più ritardatari: il servizio di stampa delle tessere elettorali sarà attivato in modalità speciale a partire da venerdì 23 settembre, nella sede centrale in Corso Vittorio Veneto e presso le sedi periferiche, con i seguenti orari: venerdì 23 e sabato 24, dalle 9 alle ore 18, domenica 25 settembre (giorno delle votazioni) dalle 7 alle 23.

La richiesta di duplicato della tessera elettorale può essere effettuata nei casi di smarrimento del documento (previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all'Autorità competente), qualora si verifichi un deterioramento (previa riconsegna della tessera deteriorata), e quando si subisca il furto (previa autocertificazione contenente l'indicazione degli estremi della denuncia effettuata presso le forze di Pubblica Sicurezza).

Nel caso, invece, di tessera non più utilizzabile per esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del voto, l’elettore può richiedere una nuova tessera elettorale, previa esibizione della vecchia tessera con gli spazi esauriti. Il rilascio del nuovo documento è immediato, il servizio è gratuito