Il M5S e la civica Puglia Futura appoggiano Antonella Laricchia: tra i nomi baresi anche l'ex consigliere comunale Mangano

Sono state depositate tra ieri e questa mattina nei tribunali dei capoluoghi pugliesi la lista del Movimento 5 Stelle e la civica Puglia Futura per Antonella Laricchia presidente. Cinquanta nomi nelle fila del M5S a cui si aggiungono 38 candidati provenienti dalla società civile con Puglia Futura. “Nomi nuovi ma anche candidati che si sono fatti già conoscere per il lavoro fatto nelle istituzioni - spiega la candidata presidente Antonella Laricchia - che ci danno la certezza di poter contare su una squadra capace e competente”.

“Professionisti che provengono dalla società civile che hanno deciso di mettersi in gioco e di sostenere il nostro messaggio di cambiamento - spiega la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia - un valore aggiunto per il Movimento 5 Stelle che potrà contare su persone che vogliono dare un reale contributo al cambiamento che desideriamo per la nostra regione. Queste sono le uniche alleanze ”utili”, quelle con i cittadini, i professionisti, i lavoratori che ogni giorno vivono sulla loro pelle i problemi della sanità, del mondo del lavoro, dell’ambiente. Uomini e donne che conoscono il territorio e che sognano una Puglia diversa. Solo con loro possiamo realizzare il nostro programma, fatto di soluzioni ai problemi dei pugliesi, quei problemi causati da anni di governo di una politica fallimentare cominciata con Fitto e continuata con Emiliano e a cui oggi ancora più convinti diciamo no. Con questa squadra mettiamo ancora una volta al primo posto il bene per la nostra Puglia, per questo sono felice di poter contare su persone perbene con le quali possiamo davvero realizzare la prima regione a 5 stelle d’Italia”.

Tra i candidati baresi della lista M5S spicca, oltre ad Antonella Laricchia, anche l'ex consigliere comunale di Bari Sabino Mangano. Nell'elengo figurano anche i docenti Daniele Amendolare e Maria Lorusso, le avvocatesse Rossana Angiulo e Caterina Grittani, Marika Notarangelo (esperta di comunicazione), Dario La Forgia (sviluppatore web), Giovanni Volpe (Consulente commerciale), Giorgio Lacasella (militare dell'Aeronautica), Fabio Leli (libero professionista), Mariantonietta Ivone (progettista impianti tutela paesaggistica, Elisabetta De Lorenzo (Formatrice); Giuseppe Scaraggi (responsabile centro ricerca) e l'avvocato Antonio Lisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda la lista Puglia Futura l'elenco su Bari comprende Luigi Macchia, Rossana Bray, Carmela Cierzo, Vincenzo Patruno, Monica Straniero, Silvio Emanuele Ricci, Rosa Chimienti, Michele Palermo, Lucia Chiapperini, Elettra Riccardi.