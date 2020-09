Regionali, Decaro: "Renzi? Un errore non sostenere Emiliano. Da Vendola spinta decisiva"

Dall'"errore" commesso da Renzi nel non sostenere Emiliano al ruolo decisivo di Vendola per la vittoria del centrosinistra. Antonio Decaro analizza a caldo i risultati della vittoria elettorale. Dietro la riconferma di Michele Emiliano c'è anche il sostegno del sindaco di Bari, che ne ha coordinato la campagna elettorale.

Su Renzi Decaro dice: "Ho provato a spiegargli che, secondo me, commetteva un errore, gliel'ho detto prima della candidatura di Scalfarotto e anche qualche giorno fa, dopo il comizio che ha tenuto qua insieme a Scalfarotto e Calenda. Spero che si possa tornare a governare insieme e che quell'esperienza di governo nazionale possa estendersi anche ad altri territori". "Per me ha fatto un errore, gliel'ho detto all'epoca e lo ripeto oggi", conclude.

Ma Decaro riconosce anche il ruolo di Vendola: "Credo che sia stato lo spartiacque della campagna elettorale. Le sue dichiarazioni, le parole d'ordine al convegno della Cgil nel teatro Petruzzelli hanno dato la carica del centrosinistra". "In quel momento - ha aggiunto - c'è stata una spinta alla campagna elettorale di questa coalizione. Poi per fortuna i pugliesi hanno voluto guardare avanti, hanno voluto guardare in maniera positiva a questa esperienza di governo lunga ormai di 15 anni della Puglia e di tante città della nostra regione e ci hanno dato fiducia. Torniamo a lavorare, anzi non ci siamo mai fermati. Lo stavamo facendo insieme a Michele Emiliano a casa sua mentre guardavamo i primi exit poll e stavamo lavorando sui protocolli per la riapertura delle scuole fra qualche giorno".