Il partito Repubblicano a fianco di Emiliano ma senza una lista: "Sostegno con rappresentanti nelle civiche"

Il Partito Repubblicano sosterrà la candidatura di Michele Emiliano e la coalizione del centrosinistra per le Elezioni Regionali di Puglia 2020, senza però scendere in campo con una lista. Lo dichiara in una nota la direzione regionale del Pri che, in ogni caso, " garantirà il sostegno a personalità di area repubblicana inserite nelle liste civiche presenti nella coalizione del Presidente uscente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio il Partito Repubblicano Italiano - ha commentato Emiliano - che ha aderito al progetto della nostra coalizione alle prossime Regionali. Siamo aperti al contributo che il partito vorrà dare nella scrittura del programma per i prossimi 5 anni, insieme ai cittadini pugliesi e alle altre componenti della coalizione".