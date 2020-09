Paziente oncologica di Bari denuncia: dentro la lettera-invito a un convegno i santini di Lopalco

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul caso segnalato da una paziente oncologica di Bari che sulla sua pagina facebook ha postato la foto di una lettera-invito a partecipare a un convegno 'Pandemia e tumori' al cui interno avrebbe trovato anche il santino elettoriale dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, candidato a sostegno di Emiliano della lista 'Con'

"E' una vergogna speculare sui malati pugliesi per raccattare voti in vista di una competizione che si prospetta negativa per il centrosinistra e per chi in questi anni ha solo mercificato", hanno dichiarato in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, e il coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato. "Da dove ha attinto gli indirizzi dei malati oncologici? Chi ha autorizzato all'invio della lettera? Questo tipo di propaganda rientra tra quelli previsti dalla normativa? E assurdo - aggiungono - che un malato oncologico sia oggetto di campagna elettorale".

Sul presunto caso denunciato sui social, ha alzato la voce anche la leader dei Fratelli d'Italia: "Vorrei tanto sapere se Michele Emiliano sia a conoscenza di questa speculazione sui malati che si verifica in Puglia. È normale che una paziente oncologica riceva per posta pubblicità elettorale con tanto di indicazioni di voto per l'ex capo della task force pugliese per l'emergenza covid-19, Pier Luigi Lopalco? E come sono stati ottenuti i dati personali della signora? Fare campagna elettorale in questo modo è una vergogna e una grande mancanza di rispetto per chi sta combattendo una difficile battaglia. Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare su questo grave episodio, su cui speriamo venga fatta chiarezza al più presto" ha aggiunto e concluso Giorgia Meloni.