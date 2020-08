Negli ospedali baresi in arrivo 117 nuovi medici: "Aiuto per sfoltire le code estive nei pronto soccorso"

In arrivo un contratto a tempo determinato per 117 medici negli ospedali baresi. L'asl di Bari ha infatti disposto, già a partire da lunedì, le assunzioni - con incarichi della durata massima di un anno - per rafforzare i presidi nel periodo estivo e autunnale. In particolare i contratti riguarderanno 30 medici in pronto soccorso, 16 in Chirurgia, 3 in Medicina Trasfusionale, 10 nelle unità operative di Anestesia e Rianimazione, 2 in Urologia (più altri 2 specialisti assunti a tempo indeterminato), 13 in Nefrologia-Dialisi, 4 in Ortopedia, 10 in Radiologia, oltre a 16 dirigenti medici psichiatri, 7 medici del lavoro e 6 non specialisti per la Medicina penitenziaria.

In particolare per le unità di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza saranno titolari del contratto a tempo determinato, laureati non specialisti, chiamati ad affiancare gli specialisti nei pronto soccorso degli ospedali di Corato, Molfetta, Altamura, Monopoli e Putignano: sei medici in più per ciascun pronto soccorso che permetteranno di snellire le code estive, occupandosi prevalentemente dei codici verdi e bianchi. Contratto a tempo determinato, sempre fino al 31 dicembre prossimo, per i medici in formazione specialistica da inserire nei reparti di Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Urologia, Nefrologia e Dialisi, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica e Medicina Trasfusionale. Durerà un anno, infine, l'incarico attribuito agli psichiatri. I contratti arrivano al termine delle procedure pubbliche varate tra fine giugno e inizio luglio in vista del periodo estivo e anche per tener conto delle esigenze straordinarie legate all'emergenza Covid.