A Bari il secondo convegno nazionale degli specializzandi di Neuropsichiatria infantile: esperti e giovani medici in formazione a confronto 

Si terrà a Bari dal 29 novembre al primo dicembre, presso l'Hotel Nicolaus il 2° Convegno Nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari e dalla Università degli Studi Aldo Moro, rappresenta il secondo convegno nazionale organizzato dalla SINPIA volto a stimolare il dialogo ed il confronto tra esperti di rilevanza nazionale e internazionale e giovani medici in formazione specialistica.

Dopo il successo della prima edizione dell’evento, tenutosi a Brescia a Dicembre 2022 (che ha affrontato topic relativi alle Sezioni Scientifiche di Neurologia e Psichiatria), quest’anno abbiamo deciso di trattare tematiche relative alle Sezioni Scientifiche di Epidemiologia e Organizzazione dei Servizi e di Neuropsicologia con l’obiettivo di: - approfondire le evidenze provenienti dagli studi epidemiologici, che ci consentono di accendere i riflettori su realtà cliniche sempre più complesse, con particolare riferimento a quelle condizioni per le quali stiamo assistendo a un aumento esponenziale dei dati di incidenza e prevalenza, dai disturbi del neurosviluppo ai nuovi trend in ambito psicopatologico e di programmare una organizzazione dei servizi che tenga conto delle nuove realtà cliniche e terapeutiche - promuovere un approccio moderno alla neuropsicologia che non solo consenta un inquadramento clinico più puntuale delle problematiche del neurosviluppo e dei diversi quadri psicopatologici dell’infanzia e dell’adolescenza, ma che attivi nuove opportunità di inquadramento clinico nelle malattie tradizionalmente considerate di maggiore pertinenza neurologica, mettendo in evidenza la complessa interazione tra diversi aspetti funzionali del cervello. Il convegno è strutturato in sessioni in cui diversi aspetti provenienti dal mondo della epidemiologia clinica e dell’organizzazione dei servizi e dal mondo della neuropsicologia possano coesistere per dare una visione d’insieme articolata e composita di una disciplina in continuo divenire.

Per dare spazio e stimolare la riflessione critica da parte dei giovani medici in formazione, gli stessi sono invitati a presentare contributi, individuali o di gruppo, che illustrino le loro personali esperienze professionali e di studio in due diverse forme: - proposte progettuali di ricerca su tematiche inerenti alle diverse sessioni del congresso - case report rappresentativi di situazioni cliniche in cui la complessità diagnostica e l’intervento terapeutico hanno richiesto un accurato assessment valutativo neuropsicologico o percorsi assistenziali complessi che hanno richiesto una significativa integrazione tra servizi e istituzioni al fine di evidenziare punti di forza e/o criticità. Saranno consegnati i premi alle migliori Comunicazioni e i riconoscimenti ai migliori Poster. Tra gli interventi quelli di Ludovica Clemente, M. Pezone, A. Tassiello, G. P. Ciccarelli, A. Barone.