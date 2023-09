Nella Lum il Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale: 700 specialisti riuniti a Casamassima

Oltre 700 psicoterapeuti, provenienti da tutto il territorio nazionale, si ritroveranno da domani e fino al 24 settembre 2023 a Casamassima, presso l’Università Lum, per condividere e confrontarsi sui traguardi raggiunti dalla ricerca e dalla clinica nella comprensione e nella cura dei disturbi mentali. L'evento rientra nel XXI Congresso nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva

Il titolo del Congresso, 'Terapia cognitiva tra ricerca, clinica, riabilitazione e impegno sociale', indica l’intento di collocare gli sforzi dell’approfondimento e del confronto scientifico all’interno di una più ampia riflessione sulla sofferenza umana, sulle tante fragilità individuali e collettive, con lo spirito di mettere le conoscenze e le competenze della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva al servizio di tutti, in una prospettiva di dialogo e collaborazione con il mondo politico e sociale.

Il Congresso, cui interverranno anche autorevoli relatori stranieri e giovani specializzandi , sarà articolato in 19 tavole rotonde in parallelo, 2 Letture magistrali in plenaria, 100 simposi, 44 comunicazioni libere e 37 poster.

"L’evento - si legge in una nota dell'Università - rappresenta un costruttivo ed efficace confronto di idee e di buone prassi e intende attribuire centralità alla ricerca scientifica per la pratica clinica cognitivista, per il costante arricchimento di nuove evidenze e per i continui aggiornamenti che consentono di ampliare i campi di applicazione della psicoterapia e di migliorarne gli esiti in termini di salute per il benessere dei cittadini".