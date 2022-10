All'ospedale Miulli apre centro vaccini: "Disponibili anche quelli contro le varianti Omicron del Covid"

E' stato inaugurato, nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, un ambulatorio per la vaccinazione contro i virus influenzali e il Covid. In particolare, per il coronavirus, saranno somministrati i vaccini 'bivalenti', ovvero adattati "per la copertura delle varianti Omicron BA.4 e BA.5" approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

L'Ente Miulli, si legge in una nota "ha anche disposto una modalità differenziata di vaccinazione per i pazienti ricoverati per i quali sarà organizzata l’acquisizione delle disponibilità per l'apposita pianificazione. È inoltre in atto la sensibilizzazione delle ditte esterne che hanno molti dipendenti all’interno della struttura, così da sollecitarle a una solerte vaccinazione".

"Siamo in una fase in cui l’obbligo di legge è stato sostituito dalla raccomandazione alla vaccinazione anti Covid e a quella contro l'influenza", spiega il direttore Sanitario Vitangelo Dattoli. "Si tratta - aggiunge - di due vaccinazioni che ogni anno mettono al riparo da rischi di ricovero o mortalità. I miliardi di casi, vaccinati e non vaccinati, studiati nel mondo e i milioni studiati in italia incontrovertibilmente propendono e suggeriscono di ricorrervi senza indugio". Le tempistiche di somministrazione vedono un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione).