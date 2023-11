Controlli e screening medici gratuiti: torna a Bari il 'Villaggio della Prevenzione'

Fa tappa oggi a Bari, in piazza del Ferrarese, la carovana del PrevenTour, iniziativa itinerante volta a promuovere la prevenzione sanitaria, organizzata dall’associazione Europa Solidale Onlus in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e NutriProf (Federazione Nutrizionisti Professionisti Italiani).

A partire dalle ore 10 di oggi, domenica 12 novembre, e per tutta la giornata, nella piazza sarà allestito il “Villaggio della Prevenzione sanitaria” del PrevenTour, presso cui i cittadini riceveranno materiale informativo e potranno sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a controlli sanitari e screening medici. "Saranno effettuati - spiega una nota che annuncia l'iniziativa - esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, visite di otorinolaringoiatria, consulenze pneumologiche; i volontari della Croce Rossa Italiana, oltre a effettuare misurazione della glicemia e controlli della pressione arteriosa, cureranno dimostrazioni di manovre salvavita utili in occasione di incidenti domestici e stradali".

Dal 2016 Europa Solidale Onlus eroga gratuitamente cure mediche specialistiche e dentarie ai meno abbienti in propri laboratori, attività resa possibile dalla disponibilità di medici specialisti; presidente è il medico specialista neurologo Giuseppe Russo. Il comitato scientifico è presieduto dal dott Nicola Stucci, specialista in Otorinolaringoiatria, e dalla dott.ssa Caterina Montereale, specialista in pneumologia.

Confermata anche in questa quinta edizione la formula che ha decretato il successo del PrevenTour: portare la prevenzione direttamente dai cittadini raggiungendoli nelle piazze di domenica, quando hanno un po’ più di tempo per un controllo medico e per ascoltare i consigli degli specialisti. Scopo ultimo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, e non solo quando appaiono i sintomi di una patologia. "Il Preventour, infatti, non intende sostituirsi alla Sanità pubblica, ma solo affiancarla nella sensibilizzazione: i medici non effettuano diagnosi e, nel caso vengano rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli invitandolo a informare il medico".

A Bari PrevenTour 2023 si avvale del patrocinio di Consiglio Regionale Puglia, della Città Metropolitana di Bari, dell’ASL Bari, del Comune di Bari e della Federazione nazionale Ordini TSRM-PSTRP Bari Taranto BAT; si ringraziano gli sponsor tecnici AE Studio Audiologico, Taranto Acustica e Otosalus.