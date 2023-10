Ospedale di Altamura, la Stroke Unit di Neurologia seconda in Italia per bassa mortalità da ictus ischemico

La Stroke Unit della Neurologia di Altamura è seconda in Italia, tra le 129 strutture con almeno 150 casi trattati, per la più bassa mortalità a 30 giorni da Ictus ischemico. L’analisi dei dati contenuti nel Pne-Piano Nazionale Esiti del 2023, redatto da Agenas sull'attività svolta nell'anno 2022, evidenzia un altro buon risultato messo a segno da unità operative della Asl Bari.

La Neurologia diretta dal dottor Bonaventura Ardito, in particolare, si è distinta nel trattamento di Ictus ischemico acuto, registrando una mortalità a 30 giorni del 4,88%, vale a dire meno della metà della media italiana pari al 10,54%. Il 'Perinei' si è messo in evidenza per un livello di aderenza agli standard di qualità valutato "molto alto" da Agenas.

Tra le migliori performance, 12esima in Italia e seconda in Puglia, vi è anche quella della Neurologia-Stroke Unit dell’Ospedale di Venere (diretta dal dottor Giuseppe Rinaldi), con una mortalità a 30 giorni del 5,63%, anche in questo caso ampiamente al di sotto della media nazionale.

"Questi risultati straordinari - spiega il Direttore generale Antonio Sanguedolce - sono il frutto della capacità organizzativa delle strutture e dell’abnegazione dei nostri operatori sanitari, per cui è doveroso ringraziare innanzitutto l’équipe di Neurologia-Stroke Unit del dottor Ardito di Altamura e anche, per l’ottimo risultato raggiunto, quella del 'Di Venere', diretta dal dottor Rinaldi, assieme a tutta la rete dei servizi di supporto. In un’ottica di sistema, del resto, la Asl Bari sta investendo inoltre sul potenziamento della Neurologia di Monopoli".