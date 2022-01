Vaccini, in Puglia 31mila prime dosi somministrate in una settimana: convinti migliaia di 'indecisi'

La campagna vaccinale in Puglia continua anche con la somministrazione delle prime dosi, riuscendo così a convincere anche i tanti 'indecisi'. Nell'ultima settimana, come riportato dall'Agenzia Ansa, sono infatti 31mila gli adulti prima non vaccinatie che hanno scelto di ricevere la prima dose, presentandosi in uno degli hub scelti dall'Asl a livello regionale.

Tra questi, una buona parte rientra nella categoria d'età over 50: oltre 7mila gli indecisi che si sono fatti somministrare la prima dose, aderendo alla campagna vaccinale.